Tiere : Delfin aus Eckernförder Bucht an Lungenentzündung gestorben

Der Ende Januar in der Eckernförder Bucht tot gefundene Delfin ist nach dem Ergebnis einer Untersuchung an einer schweren Lungenentzündung gestorben.

Eckernförde | Das Gewebe des etwa sechs Jahre alten weiblichen Tieres sei mit Parasiten befallen gewesen, teilte das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum am Montag mit. In der Folge sei es zu Verkalkungen, Bindegewebsvermehrung und weiteren schweren Veränderungen im Gewebe gekommen. Im Magen fanden die Tierärzte ebenfalls Parasiten s...

