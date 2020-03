Katastrophenschutz : Deich-Schauer rücken wieder aus

Im Frühjahr finden regelmäßig Deichschauen statt, in denen die Deiche geprüft werden. Experten suchen nach Schäden, die der «Blanke Hans» hinterlassen hat und bis zum nächsten Winter repariert werden müssen.

Avatar_shz von dpa

14. März 2020, 10:46 Uhr

Die Deichgrafen wollen wieder zur Frühjahrsdeichschau ausrücken. Gemeinsam mit Fachleute des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) und anderen Experten wollen sie den Zustand der Deiche an Nord- und Ostseeküste in Augenschein nehmen. «Wir wollen sehen, wie die Deiche durch den Winter gekommen sind», sagte LKN-Sprecher Hendrik Brunckhorst. «Es gab in diesem Jahr eine Serie mit fünf Sturmflut-Wasserständen aufeinanderfolgend. Da ist die Frühjahrsdeichschau der ideale Zeitpunkt, alles zu kontrollieren.»

Geplanter Start der Deichschauen ist am 30. März im Wattenmeer auf den Halligen Oland und Langeneß, Schluss knapp zweieinhalb Monate später am 11. Juni im Bereich des Naturschutzgebiets «Geltinger Birk» am Ausgang der Flensburger Förde. Ob die Termine wegen der Ausbreitung des Coronavirus tatsächlich wie geplant stattfinden können, werde derzeit geprüft, sagte Brunckhorst.

In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben des Kieler Umweltministerium 433 Kilometer Landesschutzdeiche. Zusammen sichern sie mehr als 95 Prozent der insgesamt fast 3950 Quadratkilometer überflutungsgefährdeten Küstenniederungen. Gemäß Generalplan Küstenschutz sollen diese Deiche vor einem Sturmflutwasserstand schützen, der statistisch einmal in 200 Jahren zu erwarten ist. Seit Erstellung des ersten Generalplans Küstenschutz Schleswig-Holstein im Jahre 1963 sind insgesamt knapp zwei Milliarden Euro zur Verbesserung des Küstenschutzes investiert worden. Hinzu kommen noch die Ausgaben für die Unterhaltung der Anlagen.