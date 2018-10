Notfälle : Defekt legt Zug lahm: Bahnstrecke Husum-Niebüll blockiert

von dpa

24. Oktober 2018, 19:27 Uhr

Ein wegen eines technischen Defekts liegengebliebener Zug hat am Mittwochnachmittag die Bahnstrecke Husum-Niebüll blockiert. Ein Landespolizist habe Qualm in der Bahn bemerkt und die Triebfahrzeugführerin verständigt, die den Zug daraufhin auf Höhe Hattstedt gestoppt habe, teilte die Bundespolizei mit. Die Fahrgäste seien in Sicherheit und mit Taxen nach Niebüll gebracht worden. Der Zug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und sollte mit einer Hilfslok abgeschleppt werden. Im Bahnverkehr sei es auf der zweigleisigen Strecke zu Verspätungen gekommen.