G20 : De Maizière informiert sich über G20-Einsatzkonzept

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will sich heute in Hamburg über das Einsatzkonzept der Sicherheitsbehörden für den G20-Gipfel informieren. Mit dabei ist auch der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD). Bei dem Treffen geht es unter anderen um die Pläne der Hamburger Polizei, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes. Zuletzt hatte ein Polizeieinsatz gegen Gipfelgegner am Sonntagabend für Debatten gesorgt. Bei einem Protest-Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder hatte die Polizei elf Zelte wegen eines von ihr verhängten Übernachtungsverbots entfernte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, ein Aktivist wurde festgenommen, einer verletzt.

Ankündigung zum Massencornern

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 03:13 Uhr