Tennis : Davis-Cup-Team um Zverev mit Auswärtsspiel in Brisbane

Die deutschen Tennis-Herren mit dem Hamburger Jungstar Alexander Zverev an der Spitze bestreiten ihr Davis-Cup-Auswärtsspiel in Australien Anfang Februar 2018 in Brisbane. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag in Hamburg mit. Der Gastgeber wählte für die Erstrunden-Partie in der Weltgruppe vom 2. bis 4. Februar einen Hartplatz in der 6000 Zuschauer fassenden Pat Rafter Arena.