Fußball : David Odonkor: Steigerung oder Deutschland fliegt raus

Die deutsche Nationalelf muss sich nach Ansicht von Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor im EM-Achtelfinale gegen England deutlich steigern.

Hamburg | „Wenn wir nicht die Leistung bringen, die wir eigentlich könnten, werden wir auf jeden Fall rausfliegen“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag in Hamburg. Das Team von Jogi Löw müsste „20, 30 Prozent draufpacken“. In der Hansestadt übergab Odonkor ein unterschriebenes Trikot der Nationalelf, das für 1200 Euro bei einer Wohltätigkeitsauktion zu Gunste...

