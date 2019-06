Darts : Darts-Profi Hopp vor World Cup: Können jeden Gegner schlagen

Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp geht mit großem Selbstvertrauen in die Team-WM in Hamburg am Wochenende. «Eines ist natürlich klar: Martin (Schindler) und ich sind der festen Überzeugung, dass wir vor heimischem Publikum am richtigen Tag jeden Gegner schlagen können», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Für den 22 Jahre alten Hessen sowie seinen Teampartner Schindler beginnt der sogenannte World Cup of Darts an diesem Donnerstag (ab 19.00 Uhr/DAZN) mit einem Spiel gegen Ungarn. «Gegen Ungarn sind wir die klaren Favoriten. Das heißt aber nicht, dass wir die Aufgabe auf die leichte Schulter nehmen», mahnte Hopp.

von dpa

05. Juni 2019, 09:03 Uhr

Ein Auftaktsieg wäre auch für die Stimmung in Hamburg wichtig, da sonst der Gastgeber schon am ersten Abend ausscheiden würde. Die Barclaycard Arena (Fassungsvermögen 16 000 Zuschauer) ist bisher für keine der sechs Sessions ausverkauft. Kurzfristige Ticket-Nachfragen dürfte es aber nur geben, solange Hopp und Schindler noch im Turnier sind. Ein mögliches deutsches Achtelfinale würde am Samstagabend stattfinden.