Fußball : Darmstadt hofft auf Pokal-Viertelfinale

Der Mannschaft bietet sich eine große Chance, auf den Trainer wartet ein Wiedersehen: Für Darmstadt 98 ist das DFB-Pokal-Achtelfinale in Kiel ein heißes Spiel. In der Runde der letzten Acht standen die Lilien lange nicht mehr.

Darmstadt | Wenn der SV Darmstadt 98 am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel antritt, wird das letzte selbst gespielte Pokal-Viertelfinale über 12 000 Tage her sein. Seit der Saison 1986/87 warten die Lilien auf einen Einzug in die Runde der letzten Acht, in ...

