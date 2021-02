Fußball : Darmstadt: bangt vor Pokal in Kiel um Einsatz einess Trios

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss beim DFB-Pokal-Gastspiel bei Holstein Kiel um den Einsatz eines Trios bangen.

Darmstadt | Die beiden Offensivspieler Erich Berko und Felix Platte sowie Abwehrspieler Lars Lukas Mai sind vor der Partie in Kiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) angeschlagen, wie Trainer Markus Anfang am Montag auf der Video-Pressekonferenz erklärte. „Bei diesen drei...

