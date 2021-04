Dienstleistungen : Dank Apps: Fielmann will Online-Brillenverkauf vorantreiben

Der ohnehin wachsende Online-Handel hat in der Corona-Pandemie einen Schub bekommen. Optiker haben davon bislang nur begrenzt profitiert, weil die Anfertigung von Sehhilfen technisch anspruchsvoll ist. Das soll sich nach dem Willen von Branchenprimus Fielmann bald ändern.

Hamburg | Der Online-Handel spielt im Geschäft mit Korrekturbrillen bislang so gut wie keine Rolle. Bei der Optikerkette Fielmann soll sich dies dank künstlicher Intelligenz und neuer Apps für das Smartphone bald ändern: Langfristig peilt der Marktführer im eigenen Geschäft mit Sehhilfen einen Online-Anteil von 10 Prozent an, wie Vorstandschef Marc Fielmann am ...

