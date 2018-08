Geschichte : Daniel Günther fährt nach Auschwitz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht am Donnerstag nächster Woche die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen. Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, stehen auf dem Programm eine Begehung des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers der Nationalsozialisten sowie eine interreligiöse Gedenkfeier zusammen mit jungen Juden und Muslimen. Mit dabei sind auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

von dpa

03. August 2018, 16:50 Uhr

«Ich danke dem Zentralrat der Muslime und der Union progressiver Juden in Deutschland für die Organisation dieser besonderen Gedenkfeier», sagte Günther. Gerade angesichts verstärkt aufkeimender rechter Strömungen sei es von herausragender Bedeutung, sich und den jüngeren Generationen die Geschichte immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.