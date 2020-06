Tourismus : Daniel Günther besucht Timmendorfer Strand und Scharbeutz

Avatar_shz von dpa

26. Juni 2020, 00:57 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich zu Ferienbeginn ein Bild von der aktuellen Lage in den Strandorten an der Lübecker Bucht machen. Dazu will er heute Bürgermeister, Tourismusverantwortliche und Gäste in Timmendorfer Strand und Scharbeutz besuchen. Auch ein Besuch der Polizeidienststelle in Timmendorfer Strand ist geplant. In den Gesprächen mit den Verwaltungschefs und den Chefs der Tourismusorganisationen soll es unter anderem auch darum gehen, wie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet werden kann. Wegen des Beginns der Sommerferien unter anderem in Berlin, Brandenburg, Hamburg und ab Montag auch in Nordrhein-Westfalen rechnen die Ferienorte in Schleswig-Holstein mit einem Gästeansturm.