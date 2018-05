Gesundheit : DAK: Rückenschmerzen verursachen über eine Million Fehltage

von dpa

17. Mai 2018, 00:32 Uhr

Vier von fünf Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein haben nach Angaben der Krankenkasse DAK im vergangenen Jahr unter Rückenschmerzen gelitten. Dies geht aus dem diesjährigen Gesundheitsreport hervor, den die DAK heute in Kiel vorstellt. Die Kasse stützt sich bei ihren Hochrechnungen auf eigene Daten und auf Umfrage-Ergebnisse. Die Zahl der Klinikaufenthalte infolge von Rückenleiden ist demnach in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Allerdings geht nur eine Minderheit der Betroffenen wegen der Schmerzen überhaupt zum Arzt.