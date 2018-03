Brände : Dachstuhlbrand bei fünfgeschossigem Wohnhaus in Hamburg

von dpa

08. März 2018, 05:16 Uhr

Bei einem Brand in Hamburg-Borgfelde ist am frühen Mittwochabend ein Feuerwehrmann verletzt worden. «Er bekam eine Dachziegel ab», sagte ein Sprecher der Polizei. Der Dachstuhl eines fünfgeschossigen Wohnhauses war aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Alle Bewohner und Besucher seien in Sicherheit gebracht worden. Nach ersten Angaben brannte der 50 mal 15 Meter große Dachstuhl in voller Ausdehnung.