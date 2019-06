Brände : Dachstuhl in Wandsbek brennt: 19 Menschen gerettet

von dpa

06. Juni 2019, 05:16 Uhr

In Hamburg-Wandsbek ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr habe bei dem Feuer in der Nacht zu Donnerstag 19 Menschen aus dem Gebäude gerettet, sagte ein Sprecher. Verletzt war nach ersten Informationen niemand. Die Einsatzkräfte betreuten die Geretteten in bereitgestellten Bussen des HVV. Auch das Nachbarhaus wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Rund 70 Feuerwehrleute waren seit kurz nach Mitternacht am Brandort im Einsatz, der am frühen Morgen noch nicht beendet war.