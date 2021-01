Brände : Dachgeschoss eines Hauses in Rendsburg brennt

Aus zunächst ungeklärter Ursache ist am Sonntag in einem mehrgeschossigen Haus in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Feuer ausgebrochen.

Rendsburg | Wegen des Brandes im Dachgeschoss sei Großalarm ausgerufen worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Fünf Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Da das Mehrfamilienhaus wegen des Feuers unbewohnbar ist, wu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.