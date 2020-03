Fußball : Coronavirus: Keine Autogramme und Selfies beim HSV

Wegen des neuartigen Coronavirus verzichten die Fußball-Profis des Hamburger SV bis auf Weiteres auf einen engen Kontakt mit den Fans. «Im Sinne von Mannschaft und Fans können Dieter Heckings Mannschaft und auch sein Trainer- und Betreuerstab vorerst nicht mehr für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen», teilte der Club am Donnerstag mit. Auch Marketing-Aktionen und Fanclub-Besuche werden bis Ende März ausgesetzt, um ein mögliches Risiko von Ansteckungen zu minimieren.

Avatar_shz von dpa

05. März 2020, 15:03 Uhr

Ebenso wie der FC St. Pauli und Holstein Kiel befindet sich auch der HSV in engem Austausch mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und den zuständigen Behörden. Am Millerntor und in Kiel seien aktuell aber keine Maßnahmen geplant, hieß es auf dpa-Nachfrage.