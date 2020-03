Gesundheit : Corona: Zwangsräumungen und Stromsperren werden ausgesetzt

Avatar_shz von dpa

20. März 2020, 19:35 Uhr

Wegen der Corona-Krise werden die Gerichtsvollzieher in Hamburg Zwangsvollstreckungen in weiten Teilen aufschieben. Der Außendienst werde auf das Notwendigste heruntergefahren, teilte die Justizbehörde am Freitag mit. Ob Zwangsräumung, Stromsperren oder Vermögensauskunft - das alles werde ausgesetzt. Ausgenommen sind eilbedürftige Maßnahmen zum Schutz vor Gewalttaten, hieß es. Sprechzeiten bei den Gerichtsvollziehern sollen nur noch in dringenden Angelegenheiten per Telefon oder E-Mail stattfinden. Soweit das zulässig ist, müssten Dokumente per Post zugestellt werden.