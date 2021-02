Freizeit : Corona-Verstöße: Verstärkte Polizei-Präsenz an Ostseeküste

Die Polizei zeigt an der Ostseeküste Präsenz. Richtige Kontrollaktionen gibt es aber nicht. Es sind auch weniger Menschen unterwegs.

Lübeck | Nachdem es in den vergangenen Wochen zu größeren Menschenansammlungen in der Lübecker Bucht gekommen war, hat die Polizei an diesem Wochenende verstärkt kontrolliert. Es seien mehrere Streifenwagen an den Küstenorten unterwegs gewesen, sagte ein Spreche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.