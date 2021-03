Schulen : Corona treibt Digitalisierung an Hamburgs Schulen voran

In der Corona-Krise hat die Digitalisierung der Hamburger Schulen erhebliche Fortschritte gemacht.

Hamburg | „Mittlerweile haben 347 von 367 staatlichen Schulen in allen oder in der großen Mehrzahl ihrer Schulgebäude W-Lan“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. Das entspreche einer Quote von 95 Prozent. „Vor einem Jahr waren es gerade einmal 66 staatliche Schulen.“ Neben dem Breitbandausbau komme auch die Hardware-Ausrüstung voran. So sollen zum S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.