Soziales : Corona-Reihentestungen bei Obdachlosen im Winternotprogramm

Die Stadt Hamburg hat die Bewohner aller Standorte des Winternotprogramms auf das Coronavirus getestet.

Hamburg | Wie viele Menschen dabei positiv getestet wurden, konnte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Montag noch nicht sagen. „Je nach Ergebnis werden die Bewohner nun auf verschiedene Einrichtungen verteilt“, sagte er. So werden alle Bewohner, die negativ getestet wurden, in der Friesenstraße untergebracht, andere Einrichtungen werden zu Quar...

