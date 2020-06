Bundesländer : Corona: Regierungschef Günther für abgestimmtes Vorgehen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther weiter auf ein koordiniertes Vorgehen in Deutschland. Es sei nach wie vor gut, sich miteinander abzustimmen, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor einem weiteren Treffen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. «Ich habe immer die Hoffnung, dass wir uns in einigen Schritten noch auf gemeinsame Wege machen.»

Avatar_shz von dpa

17. Juni 2020, 05:55 Uhr

Das werde aber nicht ganz einfach sein, weil das Bild in den Ländern mittlerweile sehr unterschiedlich sei, sagte Günther. So hätten einige Länder gar keine Kontaktbeschränkungen mehr. Beim Thema Veranstaltungen wäre es auch gut, sich auf ein einheitliches Vorgehen zu verständigen.

Ein Schlüsselthema für Schleswig-Holstein sei am Mittwoch die Energiepolitik, sagte Günther. Bei dem Treffen geht es unter anderem um die weitere Umsetzung der Energiewende. Schleswig-Holstein wolle zum Beispiel bei Wasserstofftechnologien nicht nur in der Forschung aktiv sein, sondern auch an der Wertschöpfung teilhaben, sagte Günther. Dies sei in der Beschlussvorlage für das Treffen mit Merkel auch berücksichtigt. «Da bin ich sehr optimistisch, dass wir da heute wirklich ein paar gute Schritte weiterkommen.»