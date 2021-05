Freizeit : Corona-Promi-Sammelalbum bringt 155 700 Euro für Kultur

Um die Hamburger Kultur in der Corona-Krise zu unterstützen, hatte ein kleines Büro eine große Idee: ein Panini-Sammelalbum mit Maske tragenden Promis. Alle Gewinne sollten der Kultur zugute kommen. Die Idee kam so gut an, dass die Erwartungen mehr als erfüllt wurden.

Hamburg | Hamburger Promis mit Schnutenpulli im Panini-Stickeralbum: Mit einer Charity-Corona-Ausgabe des berühmten Sammelalbums haben die Macher rund 155 700 Euro für die Kultur-, Club- und Kunstszene in der Hansestadt sammeln können. „Wir sind total begeistert. Unser ehrgeiziges Spendenziel waren 100 000 Euro. Dass wir diese Summe nun sogar deutlich übertreff...

