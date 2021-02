Gesundheit : Corona-Öffnungen ab 22. Februar: Lockdown bis 7. März

Da ist langer Atem gefragt: Der Corona-Lockdown geht bis in den März hinein weiter. Lockerungen noch im Februar gibt es im Norden nur für Schulen und Kitas. Danach sind die Friseure an der Reihe.

Kiel | Erste Schritte für die Jüngsten, aber Corona- Lockdown bis in den März hinein für die Allermeisten - so gehen Deutschland und Schleswig-Holstein in die nächsten Pandemie-Wochen. Nach dem Bund-Länder-Gipfel verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CD...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.