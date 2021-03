Gesundheit : Corona-Krankschreibungen am häufigsten in Gesundheitsberufen

Beschäftigte in Gesundheitsberufen in Schleswig-Holstein sind nach Zahlen der AOK Nordwest im vergangenen Jahr am häufigsten im Zusammenhang mit Corona krankgeschrieben worden.

Kiel | In der Zeit von März bis Dezember 2020 sei die Covid-19-Arbeitsunfähigkeitsquote bei medizinischen Fachangestellten mit 3,4 Prozent am höchsten gewesen, teilte die AOK am Dienstag mit. Es folgten Beschäftigte in der Ergotherapie mit 3,1 Prozent und Assistenzkräfte in Rechtsanwaltskanzleien mit 3,0 Prozent. Stark betroffen waren demnach auch Berufe ...

