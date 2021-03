Gesundheit : Corona-Inzidenz steigt deutlich: Wert auch nach RKI bei 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist bei 336 registrierten Corona-Neuinfektionen am Samstag noch einmal deutlich gestiegen.

Hamburg | Sie liegt nun bei 115,3 und damit den vierten Tag in Folge über 100, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Freitag lag die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, noch bei 108,6, in den beiden Tagen davor bei 105,4 und 100,9. Auch nach den generell etwas niedriger liegenden Zahlen des Robert Koch-Ins...

