Gesundheit : Corona-Inzidenz sinkt weiter: Impfen ohne Priorisierung

In Schleswig-Holstein infizieren sich nur noch wenige Menschen mit Corona. Dennoch kontrolliert die Polizei weiter die Einhaltung von Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Immerhin haben alle Bürger jetzt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen - theoretisch zumindest.

Kiel | Trotz einer sehr niedrigen Inzidenz von Neuinfektionen achtet die Polizei in Schleswig-Holstein weiter auf die Einhaltung der Corona-Regeln. In Kiel räumten die Einsatzkräfte am Samstag gegen 2.00 Uhr morgens den Schrevenpark, nachdem sich Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Insgesamt waren 15 Streifenwagen im Einsatz, rund 350 Menschen mussten d...

