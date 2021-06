Gesundheit : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unter zehn

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bleibt in Schleswig-Holstein weiter unter einem Wert von zehn.

Kiel | Sie liegt nun bei 9,5, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Freitag hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert bei 9,4 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelegen, am Freitag vergangener Woche bei 13,6. Bundesweit lag der Wert am Freitag laut Robert Koch-Institut bei 18,6. In Schleswig-Holstein kamen innerhalb eines Tages 53 neu ...

