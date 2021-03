Gesundheit : Corona-Inzidenz in Hamburg wieder über 80,3

Eigentlich soll es die nächsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen erst ab einer Inzidenz von 35 geben. Davon ist man in Hamburg aber auch nach zweieinhalb Monaten hartem Lockdown noch weit entfernt.

Hamburg | In Hamburg bleibt das Corona-Infektionsgeschehen allen Gegenmaßnahmen zum Trotz auf hohem Niveau. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, stieg am Montag von 78,2 auf 80,3, wie die Gesundheitsbehörde mitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.