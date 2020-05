Gesundheit : Corona in Schlachthof: Gewerkschaften fordern mehr Schutz

Beschäftigte unter Quarantäne, Produktion im Schlachthof eingestellt. Nach dem Shutdown in Bad Bramstedt wegen zahlreicher Corona-Fälle fordern Gewerkschaften mehr Schutz für die Beschäftigten. Der Kreis Steinburg reißt wegen der Corona-Fälle eine wichtige Hürde.

Avatar_shz von dpa

09. Mai 2020, 15:37 Uhr

Angesichts von Corona-Ausbrüchen unter Mitarbeitern von Schlachtbetrieben sind Forderungen nach schärferen Kontrollen und grundlegend besseren Arbeitsbedingungen laut geworden. Gewerkschaften kritisierten langjährige Missstände und verlangten ein Ende des hohen Preisdrucks in der Fleischproduktion. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ermahnte die zuständigen Landesbehörden, Schutzvorgaben wegen der Corona-Epidemie besonders auch in Sammelunterkünften und bei Fahrten streng zu kontrollieren.

In Schleswig-Holstein sind eine Schlachterei in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg und eine Sammelunterkunft für deren Mitarbeiter in Kellinghusen im Kreis Steinburg betroffen. Der Schlachthof hat seine Produktion bereits eingestellt, die Unterkunft steht unter Quarantäne. In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung vorübergehend einen Schlachtbetrieb in Coesfeld geschlossen, in dem sich besonders viele Mitarbeiter angesteckt hatten.

«In Schlachthöfen muss deutlich mehr unternommen werden, um die Risiken für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu reduzieren», sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Die Branche falle seit Jahren mit miserablen Arbeitsbedingungen auf. NGG-Vize Freddy Adjan sagte: «Diese Krise macht deutlich, wie überfällig es ist, auf Stopp zu drücken und den ruinösen Preiskampf beim Fleisch zu beenden.»

Heil verwies in einem Schreiben an die Arbeitsminister der Länder auf zunehmende Berichte über «unhaltbare Zustände beim betrieblichen Infektionsschutz» besonders bei Saisonkräften in der Landwirtschaft, aber etwa auch in der fleischverarbeitenden Industrie. Demnach haben sich schon Herkunftsländer von Beschäftigten bei der Bundesregierung gemeldet. Sie behielten sich auch Maßnahmen wie Ausreisestopps vor. Er bitte die Länder daher eindringlich, den Arbeitsschutz streng zu kontrollieren, mahnte Heil in dem Schreiben von Ende April, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichteten NDR und WDR.

Der schleswig-holsteinische Landesverband der Grünen Jugend erneuerte seine Forderung nach einem Wohnraumschutzgesetz auf Landesebene. «Denn neben der Schlachthofbranche gibt es in Schleswig-Holstein viele weitere Branchen, in denen Arbeitnehmer*innen (...) in katastrophalen Wohnunterkünften untergebracht werden», erklärte Sprecherin Nele Johannsen. Sprecher Jasper Balke betonte: «Die Behörden müssen auch nach Corona ausreichend Möglichkeiten erhalten, die Wohnverhältnisse vor allem in betrieblich zur Verfügung gestellten Wohnräumen zu überprüfen und zu schützen.»

Wegen der vielen Corona-Fälle in der Gemeinschaftsunterkunft von Schlachthofmitarbeitern in Kellinghusen bleibt der Kreis Steinburg über der von der Politik definierten Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es Stand Samstag (0 Uhr) im Kreis 166 Fälle. Umgerechnet auf die vergangenen sieben Tage seien dies 62,4 Fälle pro 100 000 Einwohner. Bundesweit haben neben dem Kreis Steinburg noch die Kreise Greiz in Thüringen und Coesfeld in Nordrhein-Westfalen überhöhte Werte gemeldet.

Am Freitagabend hatte die Landesregierung von Schleswig-Holstein verfügt, dass wegen der hohen Fallzahl mit bislang 109 Betroffenen nun die Belegschaften aller großen Schlachthöfe im Land getestet werden müssen. Sollten die Beschäftigten in Werkswohnungen oder ähnlichen privaten Gemeinschaftsunterkünften leben und dort weitere nicht im Schlachthof angestellte Personen wohnen, seien diese ebenfalls zu testen, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Zudem seien weitergehende Tests für Erntehelfer in Vorbereitung. Laut Landwirtschaftsministerium gibt es in Schleswig-Holstein derzeit etwa 50 Schlachtbetriebe.