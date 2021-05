Gesundheit : Corona-Impfungen für über 70-Jährige in fünf Krankenhäusern

Über 70-jährige Hamburger können sich jetzt auch in vier Krankenhäusern gegen das Coronavirus impfen lassen.

Hamburg | Nach dem Agaplesion-Diakonieklinikum in Eimsbüttel bieten auch das Bethesda-Krankenhaus in Bergedorf, das Asklepios-Klinikum Nord in Langenhorn und die Asklepios-Klinik in Harburg Impfungen an. Das Albertinen-Haus in Schnelsen soll ebenfalls ein Impfzentrum eröffnen. In den Kliniken sollen bis zu 3000 Impfungen pro Woche an Ältere verabreicht werden, ...

