Kriminalität : Corona-Hilfe erschlichen: Räume von Betrügern durchsucht

Polizisten haben in Hamburg und Bad Oldesloe Wohnungen und Geschäftsräume von Betrügern durchsucht, die Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfe erschlichen haben sollen.

Hamburg | Zudem vollstreckten Ermittler in diesem Zusammenhang einen Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Umfangreiche Beweismittel seien am Dienstag sichergestellt worden. In einer Wohnung fanden die Beamten zudem 34 Päckchen Marihuana, eine Machete und eine Schreckschusswaffe. Im Verdacht stehen bislang acht Männer im ...

