Handball : Corona: Flensburger Champions-League-Spiel abgesagt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss kurzfristig einen erneuten Spielausfall in der Champions League verkraften.

Ujszegedi Sportcsarnok | Wegen eines positiven Corona-Tests im Betreuerteam von Pick Szeged sagte der europäische Verband EHF am Samstag das Spiel in Ungarn ab. Nach Angaben des Tabellenfünften der Gruppe A soll bereits an diesem Sonntag über die Wertung des Spiels entschieden ...

