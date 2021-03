Fußball : Corona-Fall Terodde: Alle Schnelltests beim HSV negativ

Der Hamburger SV kann auch nach dem Corona-Fall um Simon Terodde seine Vorbereitungen auf das Heimspiel in der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim fortsetzen. Während sich Terodde in Quarantäne befindet, unterzogen sich am Mittwoch die Spieler sowie das komplette Trainer- und Betreuer-Team erneut Schnelltests. Diese fielen allesamt negativ aus, wie der HSV auf Anfrage bestätigte. Weitere Schnelltests am Donnerstag seien sehr wahrscheinlich, ehe am Fr...

