Handball : Corona-Fall: Spiel Melsungen gegen Flensburg abgesagt

Das für Samstag angesetzte Handball-Bundesligaspiel der SG Flensburg-Handewitt bei der MT Melsungen fällt wegen eines weiteren Corona-Falls bei den Flensburgern aus.

Flensburg | Wie die Norddeutschen am Freitag mitteilten, „ergab die PCR-Testung am Donnerstag ein weiteres positives Ergebnis eines Nationalspielers“, hieß es in der Mitteilung. Bereits am Montag war ein dänischer Nationalspieler der Flensburger positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Das Spiel der SG wurde durch das Gesundheitsamt Flensburg abgesagt und...

