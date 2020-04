Handwerk : Corona-Auswirkungen auf Hamburger Bäcker sehr verschieden

Die Corona-Pandemie trifft die Hamburger Bäckerbetriebe verschieden stark. «Das Bäckereihandwerk in Hamburg ist breitgefächert, weshalb sich das Coronavirus sehr unterschiedlich auf die Betriebe auswirkt», sagte der Sprecher der Hamburger Bäckerinnung, Heinz Hintelmann. Bäckereien in der City hätten beispielsweise mit dem Ausbleiben von berufstätigen Kunden zu kämpfen, die nun von zuhause aus arbeiteten. Ähnliche Probleme hätten Läden, die sich an Standorten wie Bahnhöfen, dem Flughafen und Einkaufszentren befänden. Auch Betriebe, die vornehmlich das Gastronomie- und Hotelgewerbe beliefern, hätten in der aktuellen Situation zu kämpfen. Die Folgen des Coronavirus treffen die Bäckereien also je nach Geschäftsausrichtung und Standort.

Avatar_shz von dpa

10. April 2020, 09:47 Uhr

Ende 2019 gab es in Hamburg insgesamt 70 Bäckerbetriebe. Ob es infolge der Corona-Krise zu Schließungen kommen wird, ist noch unklar. «Um die wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Hamburger Bäckereien gänzlich abzuschätzen, ist es noch zu früh», sagte der Innungssprecher. «Es ist aber gut, dass die Politik sofort Hilfsmaßnahmen eingeleitet hat.»

Neben den wirtschaftlichen Folgen stehen die Betriebe und Mitarbeiter auch bei der alltäglichen Arbeit vor Herausforderungen. Hinter dem Tresen sei es schwer, die unterschiedlichen Maßnahmen wie Mindestabstandsregeln einzuhalten, berichtete Hintelmann. Dennoch würden viele Bäckereien kreative Ideen und Maßnahmen entwickeln, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden sicherzustellen.