Verteidigung : Corona-Amtshilfe der Bundeswehr in Hamburg endet

Nach vierzehn Monaten ist die Corona-Amtshilfe der Bundeswehr in Hamburg am Freitag zu Ende gegangen.

Hamburg | Insgesamt 2000 Soldatinnen und Soldaten hatten die Gesundheitsbehörde in der Pandemie unterstützt. Grund für die Beendigung seien die gesunkenen Inzidenzwerte, teilte die Bundeswehr mit. „Falls die Lage in Hamburg wieder ernster werden sollte und die Unterstützung der Bundeswehr gewünscht ist, so stehen wir der Freien und Hansestadt Hamburg selbstvers...

