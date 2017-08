Schifffahrt : Containerriese «Munich Maersk» im Hamburger Hafen erwartet

Das Containerschiff «Munich Maersk» wird heute morgen auf seiner Jungfernreise im Hamburger Hafen erwartet. Mit einem Fassungsvermögen von 20 568 Standardcontainern (TEU) ist die «Munich Maersk» der bislang größte Containerfrachter, der jemals in Hamburg festgemacht hat. Zuletzt war im Mai die «MOL Triumph» als erstes Schiff der 20 000-TEU-Klasse in Hamburg eingelaufen. Mit 20 170 TEU fasst sie jedoch etwas weniger Container als die «Munich Maersk». Als größtes Containerschiff der Welt gilt gegenwärtig die «OOCL Hong Kong» mit 21 413 TEU, die vor gut einem Monat in Wilhelmshaven anlegte, jedoch nicht nach Hamburg kam.