Schifffahrt : Containerfrachter fährt gegen Kreuzfahrtschiff

Im Hamburger Hafen ist ein Containerfrachter gegen ein festgemachtes Kreuzfahrtschiff gefahren.

Hamburg | Das Containerschiff CSCL Star habe am Morgen bei der Einfahrt in die Norderelbe mit dem Bug das Expeditionsschiff der Reederei Hapag Lloyd gestreift, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. „Es war letztlich ein Touchieren oberhalb der Wasseroberfläche. Es wurde niemand verletzt und es sind keine Betriebsstoffe ausgetreten.“ Zuvor hatte da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.