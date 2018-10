Computer : Computerspiel-Event «ESL One» startet in Hamburg

Tausende Zuschauer werden zum großen E-Sport-Turner «ESL One» in Hamburg erwartet. Von heute bis Sonntag werden die weltbesten Computerspieler im Fantasy-Spiel «Dota 2» um ein Preisgeld von 300 000 Dollar zocken. «Dota 2» ist ein so genanntes MOBA-Spiel: MOBA steht für «Multiplayer Online Battle Arena» und bedeutet, dass zwei Teams in einer virtuellen Kampfarena gegeneinander antreten. Es geht darum, die gegnerische Basis zu zerstören und die eigene zu schützen. Ein Favorit ist der Vorjahressieger, die russische Mannschaft «Virtus.pro».

von dpa

26. Oktober 2018, 01:01 Uhr

Bereits seit Dienstag läuft die Vorrunde, in den Playoffs am Wochenende treten die besten acht der ursprünglich zwölf Teams gegeneinander an. Auf dem «ESL One»-Plan stehen neben dem eigentlichen Turniergeschehen unter anderem Signierstunden mit den Profi-Gamern und Cosplay - ein beliebter Programmpunkt, bei dem Besucher in Kostümen ihre Lieblings-Spielcharaktere imitieren.