Banken : Commerzbank schließt 17 Filialen in Schleswig-Holstein

Die Commerzbank schließt in Schleswig-Holstein knapp die Hälfte aller Filialen.

Kiel | Betroffen sind 17 der landesweit 35 Standorten, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Bundesweit will die Commerzbank noch in diesem Jahr 260 Filialen dichtmachen. Der geplante Start ist im Oktober. Weitere sollen 2022 folgen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. In Schleswig-Holstein sind drei Filialen in Kiel betroffen, zwei in ...

