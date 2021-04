Banken : Commerzbank Hamburg steigert Kundenzahl auf 425 000

Die Commerzbank in Hamburg hat die Zahl ihrer Privat- und Firmenkunden im Corona-Jahr 2020 um 7800 auf nun 425 000 erhöht.

Hamburg | Viele Menschen hätten die Zeit während der Einschränkungen durch die Pandemie genutzt, ihre Bankgeschäfte überprüft und die Möglichkeit eines kostenlosen Girokontos genutzt, sagte der Bereichsvorstand Privat- und Unternehmerkunden in Hamburg, Christian Hassel, am Mittwoch. Die Hamburger Sparkasse (Haspa) als Platzhirsch in der Hansestadt kommt nach ei...

