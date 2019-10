Fußball : Coach verteidigt Spieler nach Elfmeter-Kuriosum

Trainer Ole Werner von Holstein Kiel hat seinen Spieler Michael Eberwein nach dem kuriosen Elfmeter gegen seine Mannschaft in Schutz genommen. «Er kannte die Regel nicht. Das wird er sich bestimmt noch das ein oder andere Mal anhören müssen», sagte Werner nach dem 2:1-Sieg der Kieler in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum. Ersatzspieler Eberwein hatte am Freitagabend den Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich verursacht, indem er einen Schuss der Gäste vor dem Überqueren der Torauslinie stoppte.

Avatar_shz von dpa

26. Oktober 2019, 12:40 Uhr

«Von der Regel, die zum Strafstoß gegen uns führte, hatte von uns noch keiner etwas gehört», sagte der Kieler Mittelfeldspieler Alexander Mühling. So kurios die Entscheidung auch war, die Unparteiischen handelten regelkonform. «Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß (im Strafraum) fortgesetzt», heißt in der Regel 3.