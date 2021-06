Architektur : Chipperfield baut Signal-Iduna-Haus gegenüber der Moorweide

Der britische Stararchitekt David Chipperfield hat den Wettbewerb für den geplanten Hamburger Neubau der Signal-Iduna-Versicherung gewonnen.

Hamburg | Der Entwurf habe sich bei den Preisrichtern des Immobilieninvestors Hansainvest, des Hamburger Baudezernats und der Signal Iduna gegen zwölf Mitbewerber durchgesetzt, teilte Chipperfields Berliner Büro am Montag mit. Der neue Bürokomplex unweit der Moorweide soll an der Stelle des alten Signal-Iduna-Gebäudekomplexes an der Neuen Rabenstraße entstehen....

