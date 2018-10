Regierung : Chilenischer Staatspräsident Piñera in Hamburg eingetroffen

von dpa

11. Oktober 2018, 12:22 Uhr

Der chilenische Präsident Sebastián Piñera ist am Donnerstag im Hamburger Rathaus eingetroffen. Dort führt der 68-Jährige ein Gespräch mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Im Anschluss ist ein Empfang für die chilenischen Gäste geplant. Auf dem Programm des konservativen Politikers stehen zudem ein Besuch bei der Reederei Hapag-Lloyd und eine Hafenrundfahrt in Begleitung von Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Am Abend wird er Festredner beim Lateinamerika-Tag in der Handelskammer sein. Am Mittwoch war er im Rahmen seiner Europareise bereits in Berlin zu Gast.