Regierung : Chilenischer Staatspräsident Piñera besucht Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird heute den Präsidenten der Republik Chile, Sebastián Piñera, zu einem Gespräch empfangen. Der 68-Jährige soll sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Im Anschluss ist ein Empfang für die chilenischen Gäste geplant. Auf dem Programm des konservativen Politikers stehen an diesem Tag zudem ein Besuch bei dem Unternehmen Hapag-Lloyd und eine Hafenrundfahrt in Begleitung von Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Am Abend wird er Festredner beim Lateinamerika-Tag in der Handelskammer sein.

von dpa

11. Oktober 2018, 01:31 Uhr

Piñera war im Rahmen seiner Europareise am Mittwoch bereits in Berlin. Der Unternehmer hatte in Chile im März die Präsidentschaft von der Sozialistin Michelle Bachelet übernommen. Er trat seine zweite Amtszeit an, denn er stand bereits von 2010 bis 2014 an der Staatsspitze Chiles.