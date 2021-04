Fußball : Chancenlos gegen St. Pauli: Aue bleibt unter 40 Punkten

Gegen das beste Rückrundenteam der 2. Bundesliga gibt es für Erzgebirge Aue am Samstag nichts zu holen. Die Sachsen liefern gegen St. Pauli eine ihrer schwächsten Saisonleistungen ab und kassieren die dritte Heimniederlage in diesem Spieljahr.

Aue | Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Matchball zum Erreichen der 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga vergeben. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster unterlag am Samstag dem FC St. Pauli nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:3 (0:1). Luca Zander (1./56. Minute) und Rodrigo Zalazar (49.) erzielten in einer einseitigen Begegnung die Tore f...

