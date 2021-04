Handball : Champions-League-Partie der Flensburger neu angesetzt

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat das Achtelfinal-Hinspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den HC Zagreb neu angesetzt.

Flensburg | Die Partie, die am Donnerstag wegen Corona-Fällen beim kroatischen Meister abgesagt wurde, soll nun am kommenden Mittwoch nachgeholt werden, teilte die SG am Freitag mit. Einen Tag später ist dann das Rückspiel vorgesehen. Beide Partien finden in der Flensburger Arena statt. Für die Partie am Mittwoch gibt es noch keine Anwurfzeit. Das Spiel am Don...

