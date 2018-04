Handball : Champions League: Kiel und Flensburg zum Erfolg verdammt

von dpa

29. April 2018, 02:12 Uhr

Die Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt stehen heute in ihren Viertelfinal-Rückspielen der Champions League unter Druck. Beide Teams sind zum Erfolg verdammt, um noch das Final-Turnier (26./27. Mai) in Köln zu erreichen. Die deutsche Rekordmeister aus Kiel muss bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Mazedonien nach dem 28:29 im Hinspiel gewinnen, die Flensburger sind immerhin mit einem 28:28 gegen Montpellier AHB nach Frankreich gereist. Sollten beide Clubs scheitern, würde das Final-Turnier zum zweiten Mal hintereinander ohne deutsche Beteiligung stattfinden.