Handball : Champions League: Flensburger Handballer verpassen Endrunde

Die SG Flensburg-Handewitt ist im Viertelfinale der Handball-Champions-League ausgeschieden.

Flensburg | Nach dem 21:26 aus dem Hinspiel war das 33:29 (15:16) am Mittwoch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem dänischen Meister Aalborg HB zu wenig. Da zuvor auch der THW Kiel mit einem 28:34 im Rückspiel an Paris Saint-Germain gescheitert war, findet das Finalturnier zum vierten Mal seit der Saison 2016/17 ohne deutsche Beteiligung statt. Beste Werfer in F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.